Юрию Шатунову сделали экстренную операцию

У певца новые проблемы со здоровьем.

Певец Юрий Шатунов перенес экстренную операцию в Москве. Недавно он жаловался на сильную зубную боль в Новороссийске. Тогда ему оказали медицинскую помощь, благодаря чему концерт все же состоялся.

Оказалось, что Шатунов перенес на ногах простуду, а зубная боль стала следствием осложнений. По возвращению в Москву певец отправился в больницу, где было принято решение об экстренной операции.

"Рентген показал, что у Юрия воспаление левой гайморовой пазухи. Операция была назначена на утро 4 июля. Операция, к счастью, прошла удачно", — рассказал "КП" директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов.

Операция прошла под общим наркозом. Шатунов побудет в клинике еще неделю, а затем отправится в другую больницу, где ему удалят злосчастный зуб.