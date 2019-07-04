Дочь Орбакайте сдружилась с детьми Филиппа Киркорова

Дети звезд вместе проводят время на отдыхе.

После разрыва с Аллой Пугачевой певец Филипп Киркоров сохранил хорошие отношения ее семьей. Артист дружит и с нынешним мужем Примадонны Максимом Галкиным, и с ее дочерью Кристиной Орбакайте. Они часто видятся, и даже порой отдыхают вместе. Сейчас Киркоров со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином проводит время в США с семьей Орбакайте — мужем Михаилом Земцовым и ее дочкой Клавдией, которой в марте исполнилось 7 лет. Певец даже опубликовал на странице в Instagram совместную фотографию.



Отметим, что дети Киркорова подружились с дочерью Орбакайте. Они почти одного возраста.

