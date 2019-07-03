Альбомы Нино Катамадзе удалили из российского iTunes, Google Play Music и “Яндекс.Музыки”

Альбомы и синглы грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе удалили из российских iTunes, Google Play Music, “Яндекс.Музыке” и “ВКонтакте”.

Напомним, грузинская артистки Нино Катамадзе отказалась от концертов в России из-за протестов в Тбилиси.

“Я всегда говорила, и в том числе в России, что Россия — оккупант. Одно дело — это мой гастрольный график, а второе — мое внутреннее ощущение”, — написала артистка в своем Facebook.