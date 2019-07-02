Началась продажа паломнических туров на могилу Юлии Началовой

Сообщается, что первые покупатели приедут в Москву в середине июля.

На могилу певицы Юлии Началовой начали продавать паломнические туры. Об этом сообщает портал Дни.ру. По данным издания, продажи начались с 1 июля в нескольких российских регионах. Уже в середине месяца в Москву приедут первые покупатели.

Представитель одного из туроператоров рассказал, что в программу входит не только посещение могилы певицы на Троекуровском кладбище, но и визит в Покровский женский монастырь, где находятся мощи святой Матроны Московской, и на ее могилу на Даниловском кладбище. Собеседник портала отметил, что Началову никто не канонизировал, однако люди "почему-то верят, что она творит чудеса".

Сообщается также, что всем покупателям тура раздадут бесплатные открытки с изображением Началовой, чтобы те могли "зарядить" их.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни.