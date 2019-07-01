Топ-5 мифов об отношениях Анджелины Джоли и Брэда Питта

Развод Анджелины Джоли с Брэдом Питтом не уменьшил народный интерес к отношениям бывшей суперпары. “СтарХит” рассмотрел 5 мифов о том, что между ними происходит.

1 МИФ

Вечером 4 июня, в свой день рождения, Анджелина уложила младших детей, выпила “несколько бокалов вина” и позвонила Брэду, якобы пожаловаться на одиночество. Разговор продолжался больше часа.

НЕПРАВДА. Звезда отпраздновала 44-летие в Нью-Мексико на съемках фильма “Тот, кто желает мне смерти”. Работа над картиной, в которой Джоли задействована как режиссер и актриса, началась в конце мая — за неполную неделю до дня рождения. Очень маловероятно, что она чувствует себя одинокой и невостребованной в окружении коллег по цеху и многочисленного технического персонала. А если авторы слуха имели в виду жалобы на личную неустроенность, позволим себе предположить — подобное сейчас волнует Энджи в последнюю очередь. “Их с Брэдом отношения стали более спокойными, цивилизованными, — рассказал близкий к актрисе источник. — Они находят общий язык, когда приходится вместе решать какие-то вопросы, но совершенно не стремятся контактировать без нужды”.

2 МИФ

Джоли усыновила мальчика за два года до начала романа с Питтом

Джоли во всем полагается на старшего сына Мэддокса. Поскольку он был единственным из детей, кто при разводе безоговорочно встал на ее сторону, мама завещала ему все состояние — $116 млн.

НЕПРАВДА. Домысел вытек из мифа, что “умирающая” знаменитость слаба и беспомощна. Ее зависимость от старшего наследника сильно преувеличена. Осенью 17-летний Мэддокс вообще уедет учиться в колледж и как минимум три года будет появляться дома только на каникулах. В какой вуз, пока неизвестно, выбор делался между университетами Нью-Йорка и Сеула. В целом у Джоли нет причин переписывать завещание. Хотя Брэд и обвинял бывшую жену, что та настраивает детей против него, но лишать пятерых из них наследства за любовь к отцу ей и в голову не приходило.

3 МИФ

Анджелина плохо спит, часто забывает поесть и в любом случае питается исключительно “колотым льдом с солеными крендельками”. Близкие встревожены состоянием ее здоровья.

ПОЛУПРАВДА. Любителям драматических развязок хочется верить, что Энджи одной ногой в могиле, а поставить туда вторую ей мешают только дети, заставляющие маму принимать пищу. “Человек занимается благотворительностью, снимает кино и воспитывает шестерых наследников, — говорят представители актрисы. — Поэтому иногда она выглядит усталой, теряет в весе. Тем более всегда была худышкой, поэтому даже сброшенные два килограмма так резко бросаются в глаза. Тем не менее Анджелина следит за собой, нормально ест. Иначе бы просто не справилась с нагрузками”.

Однако медицинские проблемы у Джоли все-таки есть, например, гипертония, но самый опасный диагноз — варикоз, из-за которого она давно не появляется на публике с голыми ногами. Врачи рекомендуют или лечь на операцию, или жестко ограничить перелеты, дабы снизить риск образования тромбов. Но звезда продолжает отказываться, ведь не может позволить себе месяц постельного режима.

4 МИФ

Питт напуган намерением Дженнифер Энистон дать откровенное интервью об их супружеской жизни и о том, как ей приятно, “что они снова стали близки”. Брэд боится, это разозлит Анджелину и повлияет на бракоразводные договоренности, которые еще не оформлены юридически.

ПОЛУПРАВДА. Джен не собирается уклоняться от вопросов о бывшем во время рекламной кампании сериала “Утреннее шоу”, но никаких “эксклюзивных интервью”, посвященных их отношениям, давать не планирует. В любом случае кампания начнется только осенью, когда все документы об условиях развода будут подписаны и подшиты к делу.

Да и рассказывать Энистон особо нечего. Все недавние сообщения о воссоединении и втором шансе базируются на одном-единственном факте. В феврале звезда пригласила экс-супруга на празднование своего 50-летия в лос-анджелесском отеле Sunset Tower.

“У них теплые отношения, иначе она бы его не позвала, — рассказали знакомые актрисы. — Отмечая значимую дату, Джен хотела собрать всех, кто сыграл важную роль в ее судьбе. В этом состояла концепция праздника”.

Большая часть сообщений о последующих “тайных встречах” выдумана от первого до последнего слова. В мае, когда таблоиды поздравили парочку с очередной помолвкой, актриса парировала: мол, съемки “Утреннего шоу” оставляют ей “ноль часов ноль минут” на личную жизнь. Брэд только закатил глаза: “О, господи”. “После расставания они прожили раздельно вдвое дольше, чем вместе, — развернули ответ друзья. — Оба изменились. Оставьте древнюю историю в покое”.

5 МИФ

Леонардо Ди Каприо ищет другу Питту новую спутницу жизни, сводя его с моделями из окружения своей возлюбленной Камилы Моррони.

НЕПРАВДА. Представители Брэда прокомментировали сообщение словами, что их клиент сейчас сфокусирован на работе. И если ему захочется найти себе женщину, то посторонняя помощь не понадобится. Пресс-служба Ди Каприо добавила: у актера есть более интересные занятия, чем пробовать себя в качестве свахи или, упаси боже, сутенера.