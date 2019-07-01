65-летняя Любовь Успенская хочет ребенка и ищет донора яйцеклетки для ЭКО

Российская певица Любовь Успенская ищет донора яйцеклетки для ЭКО - артистка намерена стать мамой.

Об этом певица сообщила в соцсетях, рассказав также о требованиях к суррогатной матери. А недоброжелателей она сразу попросила "гулять лесом".

"Друзья, ну что, я решилась, - написала Успенская в Instagram. - И серьезно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть. Требования:

1. Красота

2. Ум

3. Талант

4. Здоровье

5. Доброта

6. Честность

Так что, друзья, пожелайте мне удачи. А недоброжелателей попрошу гулять лесом. P.S. Интим не предлагать".