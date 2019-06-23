Как стало известно СМИ, 28-летняя Инга ушла от своего мужа - марокканского журналиста Нури Вергезе.

Инга и Нури познакомились порядка 10 лет назад, во время учебы, долгое время встречались и в начале 2017 года узаконили свои отношения. Сперва состоялась камерная церемония в Лондоне, на которую пригласили полтора десятка гостей. Тогда знаменитый отец невесты не присутствовал на торжестве из-за плотного рабочего графика. Однако спустя несколько месяцев именно папа повел дочь под венец во время пышного празднования на родине жениха.

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Спустя всего два года семейная жизнь затрещала по швам, пишет "Стархит". Неизвестно, оформила ли Инга Меладзе официальный развод с мужем, но расставание выглядит окончательным. Девушка вернулась в Москву и уже начала собственный бизнес - создание ювелирных украшений.

Причины развода неизвестны. Как пишет "Стархит" со ссылкой на источник в окружении семьи Меладзе, развод стал "болезненной историей", о которой девушка старается не говорить. "В семье это табу", - заявил источник издания.