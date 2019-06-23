Специалисты предупреждают: из-за изменения климата распространяются опасные бактерии

Живущие в океане бактерии человеческого тела распространяются в прибрежных водах, где их никогда не было. И это является причиной изменения климата, объявлено в новом докладе.

Его авторы описали пять случаев, когда люди заражались такими бактериями, контактируя с водой в бухте Делавэр между Делавэром и Нью-Джерси или ели там пойманные морепродукты. Исторически такие инфекции были редкими в заливе Делавэр, поскольку Vibrio vulnificus, бактерия, вызывающая такую инфекцию, любит теплые воды, такие как в Мексиканском заливе, пишет livescience.com.

Из-за климатических изменений, вызванных повышением температуры океана, Vibrio vulnificus, вероятно, отойдет от северных районов, поэтому, по мнению авторов доклада, заболеваемость растет там, где ее не было раньше.

"Мы считаем, что врачи должны осознавать, что Vibrio vulnificus может увеличить число инфекций за пределами традиционных географических областей", - говорится в отчете университетской больницы Купера в Камдене, Нью-Джерси.

Бактерии Vibrio vulnificus живут в океанах с температурой выше 13 градусов по Цельсию. Люди могут заразиться этими бактериями двумя способами: если они едят зараженную пищу или имеют открытую рану, в которую попадают морские воды с такими бактериями.