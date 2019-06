СМИ сообщают, что герцогиня Кембриджская беременна четвертым ребенком. Если верить новой информации, подруга 37-летней матери троих детей рассказала таблоидам, что рождение еще одного наследника принца Уильяма намечено на конец года.

В поддержку этой теории пресса также заметила несвойственное Кэтрин поведение во время королевских скачек в Аскоте.

По словам корреспондентов, будущая королева-консорт периодически прикасалась к своему животу когда стояла и общалась со своими родственницами Зарой Тиндалл и принцессой Евгенией. Однако те, кто знаком с ходом трех предыдущих беременностей герцогини и эксперты сильно сомневаются в том, что Миддлтон могла решиться рожать еще одного ребенка.

Специалист по планированию беременности Виктория Дженнингс рассказала порталу Express, что знаков того, что в данной семье не стоит ждать прибавления, достаточно много. Дженнингс отметила, что Кейт явно привязана к годовалому принцу Луи больше, чем к Шарлотте или Джорджу, когда те были в его возрасте.

«Как мать троих детей, я полностью понимаю почему все выглядит так, будто Луи стал любимым ребёнком Кейт Миддлтон, — призналась эксперт. — Для родителей время идет слишком быстро, поэтому о младшем ребенке хочется заботиться так долго, насколько это возможно. Тебе просто хочется нянчить третьего ребёнка настолько долго, насколько это возможно, особенно если знаешь, что это твой последний».

Kate Middleton’s Royal Ascot 2019 body language suggests ANOTHER royal might be pregnant https://t.co/pvxvZTNidC pic.twitter.com/NVaQFVuw4b