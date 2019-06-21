Бывшая жена Шнурова рассказала про его запои

Бывшая жена музыканта Сергея Шнурова Матильда во время лекции по здоровому образу жизни рассказала о том, как ей удалось вывести артиста из постоянных запоев, пишет "Комсомольская правда".

Супруги развелись больше года назад, с тех пор Матильда очень мало говорила о бывшем муже в публичном пространстве. Исключением стало интервью Ксении Собчак, в котором она призналась, что все еще не может осознать расставание и последующую стремительную свадьбу музыканта.

Во время лекции, организованной одним из глянцевых журналов, бывшую супругу музыканта спросили, как ей удавалось придерживаться идеологии ЗОЖ, будучи спутницей жизни лидера группы "Ленинград", чей образ является воплощением анти-ЗОЖа.

"Вы действительно хотите об этом поговорить? Ох, не думаю что это будет полезный кейс, все-таки наша история закончилась разводом, — сыронизировала Шнурова. — Когда мы встретились, я была очень молодая, чуть за 20. И поначалу Сергей ни на миллиметр не хотел отступать от своих вредных привычек. Было время, когда вечеринки у нас заканчивались в шесть утра, а в восемь я уже шла на пары в институт — я тогда училась на биохимика".

Однако, по словам Матильды, в какой-то момент ее убедительность взяла верх, и Шнуров завязал с алкоголем, что бывшая супруга до сих пор воспринимает как большую победу. "Я уверена, что ничего нельзя изменить путем революции, но потихоньку можно заставить твоих близких исправиться, особенно, если у тебя знания. Ведь часто люди держатся за свои привычки от незнания или потому что не пробовали другой образ жизни", — сказала она.

Однажды Матильда поинтересовалась у музыканта, пробовал ли он жить без алкоголя, и выяснилось, что нет. "Тогда я сказала: "Значит, ты плохой адвокат своим привычкам. Давай ты хотя бы год попробуешь обходиться без спиртного, чтобы все поры очистились, все клетки обновились. И тогда решишь, что на самом деле тебе больше нравится, — вспоминала Шнурова. — И через год воздержания он сказал: "Я не понимаю, как раньше жил, что это было вообще".

Матильда призналась, что в ее холодильнике всегда был собственный набор полезных продуктов, а в ресторанах они с Шнуровым бывали редко. "Невозможно было ложку поднести ко рту, как обязательно кто-то просил сфотографироваться, — посетовала экс-супруга артиста.

Она также поведала, что, когда Сергей не гастролировал, они никуда не выходили из дома. "В эти моменты я пыталась готовить, хотя на самом деле этого не умею, — рассказала Матильда. — Единственное, что я всегда умела, — жарить курицу. И в семейные вечера просто закидывала ее в духовку, добавляла овощей. То есть находила баланс — мне было полезно, и его устраивало, потому что вкусно. Ну заест он все это мороженым — его дело, окей".

ЗОЖ держать тяжело, считает Матильда, особенно, когда ты в отношениях. Она также рассказала, что в настоящее время ей ничто не мешает питаться простыми блюдами ("мало ингредиентов, незамысловатая заправка") и практически не употреблять алкоголь ("потому что потом полдня не могу работать"). Кроме того, она регулярно делает анализ крови, для того, чтобы контролировать свою потребность в определенных витаминах.