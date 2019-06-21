ВИДЕО: В трусах в Кремле. Публика в недоумении от наряда Бузовой

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова смутила публику на праздничном балу "Выпускник 2019" в Кремле.

На сцену Ольга вышла в серебристом боди, ее выступление для выпускников сопровождал балет "Тодес". Фрагмент концерта Бузова опубликовала в Instagram. Часть подписчиков написали восторженные комментарии в адрес певицы, отметив ее спортивную фигуру. Другие же раскритиковали ее за недостаточно хорошую, по их мнению, пластичность танцевальных движений Ольги и с недоумением отметили ее наряд.