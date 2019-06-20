На волоске: жизнь Киркорова и его детей оказалась под угрозой

Самолет с народным артистом Филиппом Киркоровым на борту совершил жесткую посадку в Москве. По словам самого певца, все закончилось хорошо во многом благодаря профессионализму пилотов.

Самолет, на борту которого находились народный артист Филипп Киркоров и его дети, совершил жесткую посадку в Москве. Об этом рассказал сам 52-летний певец.

"Все хорошо закончилось, слава богу, благодаря профессионализму пилотов. Мы летели с гастролей из Варны, я вместе с детьми. Самолет совершил жесткую посадку, потом резко поднялись вверх и со второго круга приземлились. Дети испугались, конечно, приятного мало, но я их успокоил, что это американские горки, мы едем в "Диснейлэнд", а это — генеральная репетиция", — цитирует его РИА "Новости".

Также он поблагодарил пилотов за то, что в итоге ситуация разрешилась благополучно.

"Все хорошо, что хорошо кончается, мы уже разъехались по домам", — заключил артист.

В пресс-службе аэропорта при этом заявили, что самолет с Киркоровым на борту совершил посадку в штатном режиме: командир воздушного судна якобы принял решение о заходе на второй круг из-за ветра.