Ведущая рассказала подписчикам, что обогнала Путина по количеству запросов в Google. "Ольга Бузова — 58 процентов, а Владимир Путин — 42 процента", — привела она статистические данные.
Певица добавила, что запрос "водица" в Google с 4 июня является "сверхпопулярным на 100 процентов". По ее словам, это означает, что люди каждый день с одинаковым интересом ищут информацию по этой теме. Самыми активными регионами значатся Алтайский край, Самарская и Челябинская области.
Бузова отметила, что она стала единственным артистом из России, кто попал в тренды Google сразу по нескольким запросам с таким большим интересом аудитории. Также ведущая лидирует в поиске YouTube вторую неделю подряд, что она назвала абсолютным рекордом в России.
Артистка поблагодарила поклонников за поддержку и написала, что теперь она не "#втораяпослеПутина". Такая строчка была в ее песне "Тоже музыка", записанной в 2018 году вместе с рэпером Бастой (Василием Вакуленко).
Бузова презентовала клип на свою новую песню "Водица" 3 июня 2019 года. В настоящий момент у ролика более пяти миллионов просмотров на YouTube.
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Приятные новости ждали меня в Москве 👏🏻❤️ Это говорит о том, что я двигаюсь в правильном направлении 👸🏼🐾🐾🐾 Читать до конца 🙏🏻 «Запрос #Водица в Google с 4 июня является сверхпопулярным на 100% , что означает то, что каждый день с одинаковым интересом люди ищут информацию по этой теме. Самыми активными регионами стали: Алтайский край, Самарская и Челябинская области. К слову, Ольга Бузова единственный артист из России, кто попал в тренды Google сразу по нескольким запросам с таким интересом аудитории, а в поиске YouTube Ольга лидирует уже вторую неделю подряд, что является абсолютным рекордом в России. Теперь Ольга Бузова не #ВтораяПослеПутина. По количествам запросов в Google Ольга начала обгонять самого президента - Владимира Путина. Проценты в сравнении это доказывают. Ольга Бузова - 58%, а Владимир Путин - 42%.» Спасибо всем моим людям за веру в меня и любовь ❤️ Летим дальше 🕊 #тиритири#ольгабузова #бузова#моилюдивсегдасомной#buzova