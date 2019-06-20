"Абсолютный рекорд": Бузова доказывает, что она популярнее Путина

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что стала популярнее президента России Владимира Путина. Об этом она написала в своем Instagram.

Ведущая рассказала подписчикам, что обогнала Путина по количеству запросов в Google. "Ольга Бузова — 58 процентов, а Владимир Путин — 42 процента", — привела она статистические данные.

Певица добавила, что запрос "водица" в Google с 4 июня является "сверхпопулярным на 100 процентов". По ее словам, это означает, что люди каждый день с одинаковым интересом ищут информацию по этой теме. Самыми активными регионами значатся Алтайский край, Самарская и Челябинская области.

Бузова отметила, что она стала единственным артистом из России, кто попал в тренды Google сразу по нескольким запросам с таким большим интересом аудитории. Также ведущая лидирует в поиске YouTube вторую неделю подряд, что она назвала абсолютным рекордом в России.

Артистка поблагодарила поклонников за поддержку и написала, что теперь она не "#втораяпослеПутина". Такая строчка была в ее песне "Тоже музыка", записанной в 2018 году вместе с рэпером Бастой (Василием Вакуленко).

Бузова презентовала клип на свою новую песню "Водица" 3 июня 2019 года. В настоящий момент у ролика более пяти миллионов просмотров на YouTube.