Ксения Собчак: мы с Константином Богомоловым не скрываемся, но и не афишируем отношения

Ведущей давно приписывали роман с режиссером. Недавно телезвезда официально развелась с Максимом Виторганом, что только укрепило слухи. В течение нескольких месяцев Ксения Собчак и Константин Богомолов проводили вместе выходные, путешествовали и посещали мероприятия, однако предпочитали не делать громких заявлений об отношениях между ними, пишет Starhit.

Ситуация изменилась на 30-ом ежегодном фестивале “Кинотавр”, на который Ксения отправилась в компании Константина. Репортеры постоянно фотографировали ведущую с режиссером, а одно из изданий поместило пару на обложку журнала. Это не понравилось телезвезде, устроившей в микроблоге дискуссию на тему согласования снимков с героями номера. “Вообще, мне всегда казалось правильным спрашивать у героев их разрешения, прежде чем ставить на обложку”, — возмутилась Собчак.

Представители издания отметили, что мероприятие было публичным, и ведущая могла догадаться о том, как используют кадры, ведь только лучшие снимки оказываются на обложке номера. Однако Ксению не удовлетворил ответ. Она пояснила, что не позировала для фотографов специально, а просто посетила фестиваль вместе с Константином. В споре телезвезда впервые прокомментировала отношения с Богомоловым.

“Мы не скрываемся ни от кого, но и не афишируем наши отношения. Я сама была главным редактором много лет и точно знаю, что фото на обложку всегда согласовываются с главными героями”, — заявила Собчак.

На комментарий Ксении отреагировали подписчики, отметив, что паре давно стоило признаться в романе, а не молчать об очевидном. “Наконец-то, правда вылезла наружу. Ясно было, что ребята вместе, зачем было это вуалировать?” — удивлялись пользователи. “Поменяла в браке мужчину и чуть развелась — сразу на обложку с новым. Нет, хоть пусть весь мир перевернется, это не будет являться нормой, никогда. Одно разложение общества”, — возмущались читатели микроблога.

Напомним, что недавно Константин Богомолов участвовал в шоу Ксении Собчак, однако пара вела себя сдержанно и общалась об искусстве, а не о любви, хотя в ходе беседы постановщик несколько раз назвал ведущую “родной”. Собчак и Богомолов говорили о совместном отдыхе в Италии и шутили о будущем. Теперь поклонники ожидают более откровенных заявлений от телезвезды.