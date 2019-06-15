Медовый месяц? Лазарев с мужчиной спешно покидает Россию

Певца Сергея Лазарева, чьи фотографии со свадьбы недавно потрясли поклонников, был замечен в аэропорту Шереметьево, где он регистрировался на рейс вместе с другим мужчиной.

После появления в СМИ фотографий Сергея Лазарева, на которых певец стоит на свадьбе в костюме жениха у алтаря перед девушкой в белом платье, очевидцы застали артиста регистрирующимся на рейс в московском аэропорту «Шереметьево» вместе с другим мужчиной, пишет Super.

Спутником Лазарева оказался певец Алекс Малиновский, вместе с которым они прошли в зону досмотра. Отмечается, что гастрольный график позволяет певцу отдыхать до середины июля, а размер багажа говорит о том, что он улетает надолго.

Малиновский числился в продюсерском центре Николая Баскова и был одним из его подопечных.

Публикация фотографии, сделанной якобы на свадьбе Лазарева, произвела фурор в социальных сетях, где комментаторы распались на несколько групп. Часть пользователей выразила уверенность в том, что снимки были сделаны на съемочной площадке одного из клипов артиста. Другие считают, что Лазарев, который известен своим закрытым образом жизни, мог жениться на самом деле. Некоторые также заявили, что все происходящее является просто способом артиста привлечь к себе внимание.

«Вы знаете, я не в курсе, что это за снимки. Думаю, Сергей сам скоро все расскажет. Много звонков от СМИ, беспокоят с телевидения, но я не могу это никак прокомментировать. Когда он объяснится, я тоже не знаю. Сами ждем», — рассказала пиар-директор певца «Вечерней Москве».

К набирающему обороты обсуждению фотографии в сети присоединился коллега Лазарева Дима Билан, который опубликовал фотографию, на которой он в черном костюме обнимает Лазарева, одетого в белый костюм.

«Сегодня все уточнил у Сережи, много клеветы вокруг... а жаль! Как же важно посмотреть человеку в глаза и все понять!» — подписал он фотографию.

Билан также поблагодарил Лазарева за то, что тот не разочаровывает его «тонкую структуру и организацию души». Публикация привлекла к себе внимание Филиппа Киркорова, который пошутил в комментариях к ней.

«Как же я рад, ребята! Сохраните эти отношения надолго и запомните этот замечательный праздничный день!» — написал он, намекая на цвета их одежды.

Личная жизнь Сергея Лазарева является источником множества слухов, так как артист стремится держать ее в секрете. Удивление многих его поклонников вызвал тот факт, что певец на протяжении двух лет скрывал факт рождения своего сына, о матери которого неизвестно ничего до сих пор. При этом, по словам Филиппа Киркорова, он узнал о рождении ребенка своего друга от суррогатной матери. Певец подчеркнул, что после рождения его дочери Аллы-Виктории и сына Мартина к услугам суррогатных матерей стали массово прибегать звезды российского шоу-бизнеса.

Лазарев также был вынужден объяснить мотивы, которые заставили его скрывать рождение своего ребенка от поклонников. Артист рассказал, что принял такое решение, чтобы сохранить ребенку детство. В интервью, которое он дал перед участием в международном песенном конкурсе «Евровидение», Лазарев отметил, что его сын не испытывает недостатка в человеческом общении, так как много времени проводит в детском саду.

«Даже когда стало известно, что у меня есть сын, нашлись люди, которые сказали, что это не мой сын. Он голубоглазый, а я кареглазый. Говорили, что это не мой ребенок, что я ребенка брата воспитываю, что это ребенок гитариста моего. Что это все пиар», — жаловался артист в интервью шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной».

Лазарев также подчеркнул, что из-за количества негатива, который он читает о себе и своей семье в социальных сетях он раздумывал над удалением всех своих аккаунтов.

В конце мая певцу пришлось комментировать новые слухи — о том, что у него недавно родилась дочь.

«Хожу, выбираю мясо для шашлыка, и тут бах — дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает, что происходит в жизни у артистов! Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни!» — сказал он сайту kp.ru.