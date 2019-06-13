Пенная вечеринка и зажигательные танцы: Наташа Королева исполнила новую песню про желтые тюльпаны

11 июня состоялся релиз новой композиции Наташи Королевой “Символ юности”. А вчера в поддержку трека звезда опубликовала любительский ролик, на кадрах которого исполнительница зажигательно танцует в купальнике в пене. Артистка обратилась к поклонникам, призвав их принять участие в челлендже, пишет Starhit.

“В этот праздничный день я объявляю старт челленджа. Присоединяйтесь к нашей компании, танцуйте как мы, танцуйте вместе с нами, танцуйте от души!” — предложила Королева.

Подписчики певицы остались в восторге от оптимистичной композиции, под которую ритмично двигалась не только Наташа, но и ее супруг вместе с друзьями. Разумеется, трек напомнил поклонникам о старом хите Королевой “Желтые тюльпаны”. В новой записи артистка спела о цветах такого же цвета, ностальгируя о временах, когда ее карьера только начиналась.