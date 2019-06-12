Найден в ванне лицом вниз: умерла звезда "Голоса"

Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни от сердечного приступа. Тело артиста обнаружили в ванне. Поначалу СМИ сообщали, что Сафиулин захлебнулся, но вдова певца опровергла эти слухи. Прощание с артистом состоится в храме в Петровском парке в четверг.

Певец и участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин ушел из жизни в возрасте 44 лет. Родные артиста прояснили ситуацию, обратившись к людям через аккаунт покойного в инстаграме.

«Он скоропостижно скончался от сердечного приступа дома, 8 июня, около 19:00», — написано в публикации. Близкие также подчеркнули, что артист не утонул в ванне.

Ранее СМИ со ссылкой на друзей семейства сообщали, что Сафиулин захлебнулся водой, заснув в ванне в ночь на 9 июня. Как сообщает ФАН, тело музыканта было обнаружено лицом вниз.

Прощание с артистом состоится в четверг, 13 июня, сообщается в инстаграме Сафиулина.

«Друзья, прощание <...> в 10:30 в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке», — отметили в окружении певца.

Алексей Сафиулин родился 22 февраля 1975 года в Москве. Он закончил вокальное отделение ГИТИСа, после выпуска играл в Московском музыкальном театре, Московской академической филармонии и Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

Кроме того, баритон озвучивал персонажей телесериала «Ханна Монтана», фильма «Зачарованная» и мультипликационного фильма «Вверх». Сафиулин также записал саундтрек к картине «ДухLess», снятой по роману российского писателя и журналиста Сергея Минаева.

В 2017 году Алексей Сафиулин принял участие в шестом сезоне телевизионного шоу «Голос». Он был участником команды певицы Пелагеи. В ходе «слепых» прослушиваний он исполнил народную песню «Прощай, радость», которую впервые спел великий русский бас Федор Шаляпин.

Пелагея призналась, что была другом Сафиулина с самого детства. Она смутилась, что артист решил прийти на проект «лишь сейчас, а не раньше». Дима Билан, также слушавший пение Сафиулина, отметил «исполнение, подход и вокальные переливы», которых он, по собственному признанию, давненько не слыхивал.

Как сообщает ТВ Центр, незадолго до смерти Алексей Сафиулин исполнил песню о желании жить. В своем последнем посте в инстаграме он опубликовал совместную запись с актрисой и певицей Еленой Решетниковой.

«Ты знаешь, так хочется жить», — пели они дуэтом.

У Алексея Сафиулина осталась жена, с которой они прожили в браке 19 лет, и двое детей.

Шестой сезон проекта «Голос» был показан Первым каналом в 2017 году. Кроме Пелагеи, наставниками выступили Дима Билан, певец-мультиинструменталист Александр Градский и Леонид Агутин. Сафиулин выбыл из конкурса в четвертьфинале, уступив всего лишь пару процентов голосов Ладиславу Бубнару. Он исполнял кавер на композицию «Susanna» голландской группы VOF de Kunst.

Всего несколько месяцев назадне стало другой большой звезды «Голоса» — Дженис Фриман, которая принимала участие в американской версии проекта.

По данным СМИ, в тот день 33-летняя исоплнительница находилась дома вместе с мужем, когда у нее начались проблемы с дыханием. Супруг артистки в срочном порядке вызвал на место происшествия скорую помощь, которая доставила девушку в ближайший госпиталь. Спасти ее жизнь, впрочем, не удалось — уже вскоре врачи констатировали смерть Фриман. Согласно слухам, Дженис умерла в результате отрыва тромба.

Фриман была участницей 13-го сезона американского «Голоса». По итогам «слепых прослушиваний» артистка попала в команду поп-звезды Майли Сайрус. Несмотря на то, что добиться победы в конкурсе ей так и не удалось (солистка остановилась в шаге от суперфинала), у нее завязались теплые отношения с наставницей. Немногим позднее — узнав, что у подопечной есть серьезные проблемы со здоровьем — Майли начала помогать Дженис материально.

Сама же Фриман неоднократно отмечала, что невероятно благодарна Сайрус и готова сделать ради нее абсолютно все.

«Майли, ты мой друг, мой лучший друг, и я буду защищать тебя до победного конца, — подчеркивала певица. — Знай, что у тебя есть человек, который всегда тебя прикроет».

Реагируя на кончину талантливой певицы, Сайрус выложила в инстаграме фотографию радуги, под которой написала: «Спасибо тебе за все... Эта радуга, появившаяся на небе, прекрасно олицетворяет тебя».