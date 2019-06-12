Ксения Бородина объяснила, почему изменила имя дочки

10 июня старшая дочка Ксении Бородиной отпраздновала свой день рождения: ей исполнилось 10 лет. Телеведущая трогательно поздравила Марусю с первым юбилеем, выложив видеоролик, смонтированный из самых ярких моментов из жизни Маруси, пишет “7 дней”.

И поделилась воспоминаниями о ее рождении.

“10 июня 2009 год. Пошла 42 неделя моей беременности и никакие походы по лестницам вверх вниз мне не помогали. Первые роды, страшно и непонятно: все знакомые рожали на 38 неделе… Но 10 июня в 16.12 минут после 16 часов, появилась на свет моя крошка, моя доченька. Спокойная, даже не заплакала. Спала всегда до 12 дня” — поделилась телеведущая.

Ксения рассказала, как выбрала имя для дочки, а потом решила его изменить.



“Всю беременность я хотела назвать тебя Мишель, а когда взяла тебя на руки, несмотря на твои чёрные глазки и чёрные волосики, я решила, что ты Маруся. Почему? Сама не могу ответить на этот вопрос, но это имя очень тебе подходит. Сегодня твой первый юбилей, тебе исполнилось 10 лет, наверно для всех ты уже взрослая, а для меня всегда останешься моей первой, моей крошкой, маминой душой. Я всегда все для тебя сделаю! Сердце мое” — эмоционально обратилась к дочке Бородина.

“Маруся! Моя любимица среди звездных детей!” “Все видео Мары помню и засматривала до дыр. Уже совсем взрослая”, “Копия мамы!” — прокомментировали поклонники.

У Бородиной подрастают две дочки: Маруся и Теона, которой в этом году исполнится 4 года. Телеведущая всегда с гордостью рассказывает об их успехах.