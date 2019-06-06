После химического ожога Алибасову грозит пожизненное питание через трубочку

По словам специалистов, полученный Бари Алибасовым по неосторожности ожог пищевода грозит ему серьезными осложнениями. Состояние продюсера медики по-прежнему оценивают как тяжелое.

Доктор химических наук Игорь Родин рассказал в интервью "Пятому каналу", что в состав жидкости для промывки труб входит щелочь, которая разъедает ткани и оставляет сильнейшие ожоги. "При сильном ожоге человек потом всю жизнь будет жидкой пищей питаться по трубочке. <...> Зависит от количества - если глоток выпил, то ничего страшного и смертельного не будет. Если выпил больше, то и умереть можно", - пояснил Родин.

Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин сообщил РИА "Новости", что состояние Алибасова оценивается как тяжелое, у него четвертая степень ожога желудка, но он в сознании, дышит самостоятельно. Пресс-служба продюсера позже уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Как рассказал завкафедрой токсикологии СГЗМУ имени Мечникова Виктор Шилов, справиться с ожогом и интоксикацией после отравления прижигающей жидкостью можно за месяц, однако последствия могут сказываться гораздо дольше, потому что на месте тяжелых ожогов образуются рубцы.

"Они могут перекрыть пищевод. Там надо будет (делать) либо хирургическую операцию, либо другие методы есть, в зависимости от степени тяжести. Но последствия могут быть такие", - рассказал Шилов. По его словам, последствия во многом зависят от места ожога, от того, как сделана операция, а также от общего состояния самого пациента.

Накануне стало известно, что в столице госпитализировали 71-летнего музыканта, композитора и продюсера Бари Алибасова, который по ошибке выпил химикаты. Как рассказал сын музыканта Бари Алибасов-младший, тот "перепутал жидкость в стакане, оставленную кем-то на столе в его квартире в Мерзляковском переулке". Продюсер подумал, что это вода, но в стакане было сильнодействующее вещество для прочистки труб "Крот". Пострадавшего доставили в реанимационное отделение НИИ имени Склифосовского.