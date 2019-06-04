СМИ: Пугачева и Галкин достраивают особняк на Кипре

Около двух лет назад российские звездные супруги Максим Галкин и Алла Пугачева по инвестиционной программе оформили гражданство Кипра, купив на острове участок земли под застройку. И сейчас дом почти готов, пишет интернет-таблоид StarHit, опубликовавший несколько снимков особняка. Максим Галкин, впрочем, наличие недвижимости на Кипре опровергает.

Как отмечает издание, артисты оформили кипрское гражданство и своим детям - близнецам Лизе и Гарри. По словам представителя агенства Cyprus Butterfly, которое занималось оформлением документов, супруги вложили 2,3 млн евро.

Также в агентстве изданию рассказали, что дом строится по дизайну Пугачевой и Галкина, однако он будет сильно отличаться от подмосковного замка четы. Здание должно соответствовать местным правилам и нормативам - от максимальной этажности и высоты до цвета оконных рам и настила крыши.

Как сообщает StarHit, новый трехэтажный дом площадью около 600 квадратных метров находится в Лимасоле. Планируется, что в нем будет наружный бассейн, баня, сауна, домашний кинотеатр, терраса, большой камин. По данным StarHit, в августе, после принятия стройработ Галкиным, начнется внутренняя отделка.

Правда, как полагает издание, не исключено, что дом, а с ним и гражданство звездной чете нужны лишь для того, чтобы иметь все привилегии граждан Евросоюза и обосноваться в какой-то другой стране.

Сами же звездные супруги информацию о строительстве особняка опровергают. В частности, Максим Галкин написал в соцсетях, что информация про дом на Кипре абсолютная ложь, а гражданство - личное дело его семьи, за которое они не обязаны никому отчитываться.