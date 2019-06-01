В России в фильме об Элтоне Джоне вырезали сцены с наркотиками и гей-сексом

Из российской версии биографического фильма об Элтоне Джоне "Рокетмен" вырезали несколько сцен, включая сцену однополой любви. Об этом сообщили несколько журналистов телеканала "Дождь", присутствовавшие на российской премьере, и подтвердил кинокритик Егор Москвитин, который видел оригинальную версию "Рокетмена" на Каннском кинофестивале.

В частности, в фильме не было сцены с голыми Элтоном Джоном (Тэрон Эджертон) и его менеджером Джоном Райдом (Ричард Мэдден), об угрозе исчезновения которой из прокатной версии писала The Guardian. Газета отмечала, что Элтон Джон настаивал на включении этой сцены в фильм и призывал "рассказать все".

"Действительно, из российской версии "Рокетмена" пропало несколько сцен: эпизод с употреблением наркотиков; слайд из титров, в котором говорилось, что Джон все-таки встретил настоящую любовь (и фото с его супругом); и, главное, постельная сцена, в которой двое мужчин занимались любовью в миссионерской позиции (что должно было подчеркнуть, что разницы между их чувством и гетеросексуальными отношениями нет - любовь одинакова для всех)", - рассказал Егор Москвитин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию, посоветовав обратиться за комментариями в Министерство культуры. Об этом сообщает ТАСС. "Я не могу вам ничего сказать. Я не знаю, что это за фильм, что именно вырезали, кто вырезал и кто порекомендовал это сделать", - заявил Песков журналистам.

"Интерфаксу" в пресс-службе Минкультуры заявили, что министерство не давало никаких рекомендаций по поводу удаления тех или иных сцен, и это решение было принято компанией-прокатчиком ленты. представитель прокатчика "Централ Партнершип" заявил изданию "Искусство кино", что в фильм действительно были внесены изменения для соответствия картины законодательству РФ.

Хронометраж российской версии фильма составляет 1 час 40 минут, отмечает "Кинопоиск" со ссылкой на данные приложения объединенных киносетей "Формула Кино" и "Синема Парк", которое называется "Кинотеатры", составляет 1 час 40 минут. В международной базе IMDb указано, что фильм идет 2 часа 1 минуту, именно столько же он продолжался на премьере в Каннах. В реестре прокатных удостоверений Минкульта указан хронометраж 1 час 59 минут.

Министр культуры Владимир Мединский также заявил "Дождю", что ведомство не имеет отношения к вырезанным из фильма сценам. "Мы не вырезаем ничего, я даже не понимаю, о чем речь идет... Если вы представляете себе министерство культуры как организацию, которая ножницами в пленке что-то вырезает, это очень превратное впечатление. У нас другой функционал и другие задачи", - сказал Мединский.

Сам сэр Элтон заявил, что добивался правдивого отображения своей жизни в 70-80е годы в сценарии, но некоторым студиям это не понравилось.

"Некоторые студии хотели снизить количество секса и наркотиков в фильме, чтобы он мог получить PG-13, но моя жизнь просто не соответствует этому рейтингу. Люди и так знают, что всего этого было много в моей жизни. Потому не было смысла снимать фильм о том, как после каждого выступления я спокойно возвращаюсь в свой номер со стаканом тёплого молока и Библией под мышкой", - заявил певец, не стеснявшийся рассказывать об "излишествах" своей звездной эпохи в том числе в песнях.