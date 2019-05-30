Люди несут на могилу Юлии Началовой предметы для "подзарядки" от мироточащего креста

Свидетели сообщают, что на могиле певицы Юлии Началовой мироточит крест. Группой людей организовано паломничество, чтобы зарядить на кладбище воду и кремы.

Первыми о маслянистых каплях на кресте сообщили журналистам работники Троекуровского кладбища, где похоронена артистка. Однако скорее всего на деревянном кресте просто выступила смола от весеннего тепла.

Правда, по мнению некоторых, крест действительно мироточит, что означает необходимость причислить исполнительницу к лику святых. Люди верят, что покойная певица может помочь в исцелении болезни, возвращении красоты, молодости и неверного супруга, поэтому несут к могиле разные предметы, чтобы зарядить их и придать чудодейственные свойства.

Само собой, подтвержденных свидетельств каких-либо сверхъестественных явлений нет.

Бывший менеджер Началовой Анна Исаева ранее опубликовала в соцсетях фото прихожей в квартире артистки. И написала: "И икона, и рука от сглаза, и диск ее альбома. Почему я выставляю это фото? Потому что оно характеризует хозяйку квартиры. Обыкновенного человека. Ничего сверхъестественного. Юля не любила съемки на дому. Она защищала свой дом от лишних глаз. Кто бы мог представить, что придется защищать место ее захоронения?"

Женщина посетовала на то, что ей постоянно приходится отвечать на разные, не всегда приятные вопросы. "Я прощаю журналистов за некорректные вопросы. Святостью не торгуют, ее не назначают и не присваивают как звание. Я понимаю простых людей, любивших Юлю. Они помнят, это главное. И выражают свое отношение как умеют. Духовных семинарий не заканчивали, как обращаться с верой и памятью толком не осведомлены. Прошу об одном — будьте так же аккуратны с этим вопросом, как Юля, не впускавшая толпы страждущих в свой дом", — обратилась к поклонникам певицы Исаева.

Бывшая представительница Началовой призналась, что сообщения о происходящем на Троекуровском кладбище причиняют ей боль. Она просит уважать память покойной певицы — и вместе с тем не может поверить, что на ее могиле может твориться что-то плохое. Исаева убеждена, что никто из пришедших почтить память покойной не может желать ей зла.