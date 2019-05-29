Иосиф Пригожин готов заняться "фантастическим будущим" дочери Алсу

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин готов взяться за карьеру дочери Алсу Микеллы Абрамовой, если ему это предложат родители юной певицы. Об этом он заявил радиостанции "Говорит Москва".

"Микелла действительно талантливая девочка. Если ей не подошла песня, это не значит, что она плохо поет. Если с таким предложением [стать продюсером Абрамовой] на меня выйдут родители, им понадобится моя помощь, то скорее да, чем нет", — сказал Пригожин.

Он отметил, что готов поддержать Микеллу и уверен в ее великом будущем. "Я абсолютно уверен, если Микелла не передумает, то шансы у нее фантастические, она очень талантливая", — считает продюсер.

Решение Первого канала присудить победу все участникам финала шестого сезона шоу "Голос.Дети" Пригожин назвал мудрым. По мнению продюсера, возможно, Микелла не захотела участвовать в спецвыпуске из-за "психологической травмы" после ее скандальной победы.

"Я догадываюсь, что психологическая травма, не позволила ей участвовать в спецвыпуске. Потому что, когда дети идут к какой-то неизвестности, когда тебя пинают ногами, это очень сложно пережить взрослому человеку, а когда мы говорим о детях - это особенно", — выразил свое мнение Пригожин.