Бузова предложила Киркорову спеть дуэтом на "Евровидении"

Российская певица Ольга Бузова обратилась к Филиппу Киркорову с предложением выступить дуэтом на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в Нидерландах.

Исполнительница написала об этом в своем профиле в Instagram, количество подписчиков которого приближается к отметке в 16 млн человек.

"Я тебя очень люблю и ценю твою дружбу! Ты ничего и никого не боишься, и идешь с открытым сердцем в этом мире! Поэтому ты Король, а я твоя. А по "Евровидению"... Может, там и презентуем наш дуэт?" — обратилась Бузова к Киркорову.

Ранее агент 33-летней певицы Антон Богословский заявил, что она может согласиться принять участие в вокальном конкурсе "Евровидение-2020", если получит соответствующее предложение. "Мы еще от этого "Евровидения" не отошли, а вы уже про будущее. Первый канал, наверное, кого-то выберет… Сначала нам должно прийти предложение на рассмотрение, затем Ольга рассмотрит, и можно будет о чем-то говорить. Как ей предложат, так мы и ответим", — заявил агент Бузовой.

Напомним, в январе Киркоров заявил, что Бузова обладает всеми необходимыми данными для достойного представления страны на международном песенном состязании. "В этом конкурсе возможно все, если ты интересен, авангарден и креативен. А Ольга Бузова обладает всеми этими качествами", — говорил Киркоров.