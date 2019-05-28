Исполнительница написала об этом в своем профиле в Instagram, количество подписчиков которого приближается к отметке в 16 млн человек.
"Я тебя очень люблю и ценю твою дружбу! Ты ничего и никого не боишься, и идешь с открытым сердцем в этом мире! Поэтому ты Король, а я твоя. А по "Евровидению"... Может, там и презентуем наш дуэт?" — обратилась Бузова к Киркорову.
Ранее агент 33-летней певицы Антон Богословский заявил, что она может согласиться принять участие в вокальном конкурсе "Евровидение-2020", если получит соответствующее предложение. "Мы еще от этого "Евровидения" не отошли, а вы уже про будущее. Первый канал, наверное, кого-то выберет… Сначала нам должно прийти предложение на рассмотрение, затем Ольга рассмотрит, и можно будет о чем-то говорить. Как ей предложат, так мы и ответим", — заявил агент Бузовой.
Напомним, в январе Киркоров заявил, что Бузова обладает всеми необходимыми данными для достойного представления страны на международном песенном состязании. "В этом конкурсе возможно все, если ты интересен, авангарден и креативен. А Ольга Бузова обладает всеми этими качествами", — говорил Киркоров.
View this post on Instagram
Пока я нахожусь в туре, в Москве вручают музыкальную премию от телеканала RuTV 🤗 @ru_tv Прихожу в гримерку и получаю такие приятные новости 🥰🥰🥰Какое счастье, что я победила в главной для любого артиста номинации - за самый лучший и самый огромный фан-клуб ❤🙏🏻Эта премия больше всего описывает любовь зрителя, а для всех артистов это самое важное и самое ценное 🙏🏻Ведь сейчас в эру интернета и стримов, именно зритель выбирает и голосует, кто из артистов достоин всенародной любви и премии🔝🤩 Спасибо всем моим людям, что рядом и поддерживаете меня 🙏🏻Спасибо, что голосуете и слушаете мои песни на репите ❤ Спасибо, что ходите на мои концерты 💃Спасибо @ru_tv 🌸 И спасибо моему другу Филиппу Киркорову @fkirkorov, что получил эту награду за меня 💋 Я тебя очень люблю и ценю твою дружбу! Ты, как и я, ничего и никого не боишься, и идёшь с открытым сердцем в этом мире! Поэтому ты Король 👑, а я твоя 👸🏼 P. S. А по Евровидению... может там и презентуем наш дуэт? 🎤🎹 #моилюдивсегдасомной