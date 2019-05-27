Пугачева проигнорировала день рождения Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте 25 мая отпраздновала 48-летие в Санкт-Петербурге.

Как сообщает издание "7 дней", на торжество пришли супруг Орбакайте Михаил Земцов и ее друзья, включая Филиппа Киркорова, однако ее матери Аллы Пугачевой на празднике не было. "Оказаться в Питере в свой день рождения в окружении близких друзей, проплыть под мостами Невы – это сказка!" – написала Орбакайте в соцсетях.

День рождения дочери Пугачева отметила постом в Instagram, где вспомнила о времени, когда Кристина Орбакайте снималась в фильме "Чучело".