Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг победы своей дочери на шоу "Голос. Дети"

Певица Алсу впервые прокомментировала скандальную победу своей дочери Микеллы Абрамовой в шоу "Голос. Дети". По мнению артистки, ее дочь и другие участники проекта оказались "втянуты в какие-то игры". "Но я думаю, что все должно хорошо закончиться", - сказала Алсу в интервью радиостанции "Серебряный дождь".

Ранее Первый канал аннулировал итоги финала шестого сезона шоу "Голос.Дети" из-за выявленной накрутки голосов. 24 мая в прямом эфире пройдет специальный выпуск проекта, на который приглашены все финалисты сезона. Отвечая на вопрос, будет ли ее дочь участвовать в повторном финале "Голоса", Алсу заявила, что решение примет сама Микелла. Певица добавила, что намерена дать развернутый комментарий о скандале с ее дочерью в День защиты детей 1 июня.

Финал шестого сезона "Голос. Дети" прошел 26 апреля. В заключительный этап шоу, помимо дочери Алсу, вышли Ержан Максим из команды Валерия Меладзе и Валерий Кузаков, наставницей которого была Пелагея. Фаворитом считался Ержан, но в итоге победила Микелла Абрамова, набравшая 56,5% голосов. Это вызвало бурю негодования у зрителей и даже наставники проекта не могли сдержать разочарования.

СМИ заметили, что Абрамову активно продвигали через свои соцсети российские звезды шоу-бизнеса, у которых насчитываются миллионы подписчиков. К техническому расследованию привлечена международная компания - партнер Интерпола Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.

Эксперты выявили факт массированной автоматизированной отправки SMS в пользу участника под номером 07: именно под этим номером Абрамова выступала в финале. По данным специалистов, в накрутке участвовало примерно 300 телефонных номеров, принадлежащих одному оператору и подключенных к одному и тому же тарифу. С них было отправлено более 8 тысяч SMS. А для голосования по телефону были использованы боты, "позвонившие" более 30 тысяч раз. В руководстве Первого канала после этого заявили, что намерены обновить механизм голосования к следующему сезону проекта.