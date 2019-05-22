Ольга Бузова поедет на "Евровидение". Если позовут

Певица Ольга Бузова может согласиться стать участницей вокального конкурса "Евровидение-2020", если ей поступит соответствующее предложение. Об этом заявил представитель 33-летней артистки Антон Богословский.

"Мы еще от этого "Евровидения" не отошли, а вы уже про будущее. Первый канал, наверное, кого-то выберет… Сначала нам должно прийти предложение на рассмотрение, затем Ольга рассмотрит, и можно будет о чем-то говорить. Как ей предложат, так мы и ответим", — приводит его слова издание "Телепрограмма".

Ранее телеведущая называлась в числе основных претендентов на поездку в Тель-Авив, где в минувшие выходные прошло главное песенное шоу Европы, однако итоговый выбор организаторов пал на Сергея Лазарева, занявшего в конкурсе третье место.

На идею отправить на следующий конкурс отреагировал певец Юрий Лоза, часто комментирующий события в российском шоу-бизнесе, пишет kp.ru. Исполнитель раскритиковал концепцию конкурса, заявив, что российские участники должны петь на родном языке и продвигать русскую культуру. Он добавил, что артиста для конкурса должно выбирать народное голосование.

При этом Лоза отметил, что не против Бузовой, однако сначала "пусть споет живьем, чтобы мы могли послушать ее вокал". Артист съязвил, что в живую Бузову никто не слышал, и было бы неприятно, если бы она, как Мадонна, не попала бы ни в одну ноту.