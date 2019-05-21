Волочкова написала автобиографию, где рассказала про всех своих мужчин

Российская балерина Анастасия Волочкова написала автобиографию "Плата за успех", в которой откровенно рассказала о личной жизни.

Это уже вторая автобиографическая книга артистки. Первая, вышедшая 15 лет назад "История русской балерины", была в основном посвящена творчеству Волочковой, теперь же она рассказала о личном.

"Вы узнаете шокирующие факты из моей жизни, полной приключений, романов и скандалов, - говорит Анастасия в предисловии к книге. - Поделюсь своими мыслями и чувствами, которые открывают меня настоящую – полную противоположность образу, созданному СМИ и недоброжелателями. Ведь в последние годы желтая пресса, не переставая, поливает меня грязью, захлебываясь во лжи и подтасовках. Я же хочу, чтобы у людей складывалось мнение обо мне из личного общения или благодаря моему творчеству. Вы узнаете меня такой, какая я есть, а не такой, которой меня представляют в газетах и на экранах телевизора. Иногда мне кажется, что вся моя история – это история искусства открывать запертые двери. Тремя ключами – работой, творчеством и "золотым ключиком" – верой в то, что если чего-то по-настоящему очень хочешь, то обязательно достигнешь. Но вы будете потрясены той ценой, которую мне пришлось заплатить за свой талант, творчество и успех, которого не прощают. И за желание быть просто счастливой и любимой женщиной".

Как отмечает "Комсомольская правда", половина мемуаров посвящена бизнесмену Сулейману Керимову, с которым у балерины был трехлетний роман. Издание также опубликовало несколько отрывков из книги, где Волочкова не скупится на комплименты в адрес бывшего любовника: "Большинство олигархов - скучные люди, которых интересуют только деньги и как сделать еще больше денег. А Сулейман не такой. Он настоящий мужчина - сильный, решительный, безумно темпераментный. Такое... ярко выраженное мужское начало - он мог быть очень деспотичным, но в то же время и очень заботливым. К примеру, он знал, что я люблю баню, поэтому у нас на яхтах обязательно была сауна. Позже, когда мы расстались с Сулейманом, было много разговоров о квартирах, которые он мне подарил, и как много он на меня потратил. Да, много. Но ничего из этого я у него не просила, все подарки он дарил и все деньги тратил только потому, что ему так хотелось".

Рассказала она и о причинах расставания с Игорем Вдовиным, от которого балерина родила дочь Ариадну. По словам Волочковой, Вдовин охладел к ней, из их жизни ушла интимная близость и отношения рухнули.

Отдельная глава посвящена и нынешнему мужчине, имя которого артистка оставила в тайне, но сообщила, что он моложе на несколько лет, жил в Европе и знает несколько языков. Она признается, что влюбилась с первого взгляда и сразу пригласила его к себе. "Мы провели вместе ночь, потом еще одну, и с тех пор не можем расстаться", - откровенничает Волочкова.

В мемуарах также раскрывается тема сложных взаимоотношений Анастасии с ее матерью. Балерина рассказала, что долгие годы мама не давала ей строить личную жизнь, порой доходя до шантажа и угроз совершить суицид. "Она растила меня, как бизнес-проект", - резюмирует артистка.