Ольга Бузова снова разочаровалась в мужчинах

Российская поп-исполнительница Ольга Бузова рассказала, что вновь разочаровалась в мужчинах.

"Жизнь так быстро летит... и глупо просто жить ожиданиями и обещаниями. Каждый раз говорю себе это и наступаю на одни и те же грабли", — написала она в Instagram. Бузова признала, что она, как и многие девушки, "любит ушами", но без поступков слова перестают что-либо значить. "Как перестать впускать в свою жизнь пиз...болов и ...удаков?" — поинтересовалась она у подписчиков. О ком именно она написала, Бузова не уточнила.

Подчписчики ее поддержали и посоветовали относиться ко всему проще и не расстраиваться.