Песня победителя "Евровидения" оказалась старой, но итоги конкурса отменять не будут

Европейский вещательный союз (ЕВС) не будет пересматривать итоги песенного конкурса "Евровидение", несмотря на то, что композиция Arcade, с которой победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, оказалась не новой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя EBC Дэвида Гудмана.

Гудман пояснил, что организаторам было известно о публикации песни Лоуренса на YouTube в 2017 году, однако, по его словам, композиция не была выпущена официально, и до конкурса ее прослушали "лишь несколько сотен зрителей". И так как правила "Евровидения" запрещают к участию именно коммерчески выпущенные песни, организаторы пришли к выводу, что Лоуренс не получил "какого-либо несправедливого преимущества", и впоследствии он был допущен до конкурса.

Напомним, представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade выиграл конкурс "Евровидение-2019", набрав в финале 492 балла. Он был бесспорным фаворитом букмекеров на протяжении всего конкурса. Букмекеры угадали исход "Евровидения" впервые за четыре года, оценив вероятность победы Лоуренса более чем в 40%. Российский певец Сергей Лазарев занял на "Евровидении" третье место, как и в 2016 году.

Исполнительный директор "Евровидения" Йон Ола Санд официально объявил на пресс-конференции, что следующий конкурс пройдет в мае 2020 года в Нидерландах. "Мы посетим тебя очень скоро в Нидерландах и начнем подготовку", - заявил он, обращаясь к Лоуренсу.

Сам Лоуренс заявил в ходе итоговой пресс-конференции в воскресенье, что для победы на смотре необходимо быть открытым. Он признался, что не знает причины, по которой зрители "Евровидения" голосовали за него. "Надеюсь, что музыка, песня, стихи, история за ними тронули их, вдохновили. И конечно, исполнение, работа команды", - отметил певец.

В то же время пользователи соцсетей обнаружили, что песня Arcade уже была опубликована на YouTube в 2017 году. При этом, согласно правилам конкурса, песни участников должны быть коммерчески выпущены не раньше 1 сентября года, предшествующего конкурсу. Это стало поводом для предложения отменить результаты конкурса.

Тем не менее накануне финала продюсер Лоуренса рассказал газете Algemeen Dagblad, что работа над композицией велась в течение двух лет, и она существовала в нескольких версиях и аранжировках.

Как пояснила РБК член российского жюри Евровидения, композитор Лора Квинт, согласно законодательству об авторских правах песня Arcade может считаться другой песней, если подвергалась какой-либо доработке после предыдущего исполнения.