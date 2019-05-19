ВИДЕО: неизвестный с разбега пнул Арнольда Шварценеггера на фестивале в Южной Африке

Неизвестный напал на актера и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера во время его визита в ЮАР на спортивный фестиваль Arnold Classic Africa, названный в честь звезды фильма "Терминатор". Инцидент произошел в Йоханнесбурге.

Мужчина с разбега пнул 71-летнего актера обеими ногами со спины, когда тот фотографировался и общался с поклонниками. Охрана быстро скрутила нападавшего, его мотив остался неизвестен. На видео инцидента видно, что Шварценеггер сильно качнулся вперед, но не пострадал.

Позже экс-губернатор прокомментировал случившееся в своем Twitter. Он поблагодарил поклонников за заботу о его состоянии, но заверил, что волноваться не о чем.

"Я думал, что меня затолкали в толпе, что часто случается. Я понял, что меня ударили, только когда увидел видео, как и все вы. Рад, что этот идиот не прервал мой Snapchat", - написал Шварценеггер.