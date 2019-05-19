Белорусское жюри отстранили от "Евровидения" перед самым финалом

Жюри Беларуси отстранили от песенного конкурса "Евровидение" за несколько часов до начала финала из-за нарушения правил. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как сообщается в Telegram-канале радиостанции "Говорит Москва", судейская команда из Беларуси раскрыла, за кого голосовала в полуфинале.

Как отмечается, теперь в финале "Евровидения" голосовать будут только телезрители других стран. "Ребята нарушили главное правило — раскрыли свои предпочтения среди участников. А так делать нельзя, совсем нельзя", — уточняет телеграм-канал Mash.

В 2019 году Беларусь на Евровидении представляет певица Зина Куприянович, выступающая под псевдонимом Зена. 15 мая она выступила в первом полуфинале конкурса и прошла в финал, который состоится в Тель-Авиве вечером 18 мая.

Россию на шоу представляет певец Сергей Лазарев. 16 мая он успешно преодолел второй полуфинал. Лазарев исполнит песню Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос. Ранее Лазарев уже попадал на пьедестал конкурса.