Жена прервала молчание после известия о болезни Газманова

Супруга Олега Газманова впервые прокомментировала заявление о болезни артиста и слухи о возможном разводе. Женщина дала откровенное интервью.

Несколько дней назад исполнитель принял участие в шоу "Секрет на миллион". Олег Газманов рассказал телеведущей Лере Кудрявцевой о сложном периоде в семейных отношениях, а также о тяжелом недуге: в течение нескольких лет он боролся с опухолью голосовых связок.

Супруга Олега Газманова обратила внимание, что после провокационного выпуска СМИ все чаще стали делиться скандальными подробностями личной жизни артиста. Она отметила, что совсем не злится на репортеров, а относится к сложившейся ситуации с иронией.

"Я тут лечу домой на крыльях любви, а тут со мной почти развелись, почти заболели и почти умерли! Значит, что по версии НТВ – я свободная, молодая, богатая, почти вдова! Боже, бывают же чудеса на свете!", – приводит ее слова издание "7Дней".

Напомним, что Олега Газманов оформил брак с Мариной Муравьевой в июле 2003 года. Спустя несколько месяцев у пары родилась дочь Марианна. Кроме того, артист помогает супруге в воспитании ребенка от ее первого брака с Вячеславом Мавроди. Известно, что наследник Филипп учится в Великобритании.