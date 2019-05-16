Я жалкий нищеброд. Собчак побывала в гостях у Киркорова

Ксения Собчак побывала в доме Филиппа Киркорова, после чего, как говорит телеведущая, ее жизнь разделилась на "до и после".

Ксения рассказала своим подписчикам в соцсетях, что всегда считала себя шопоголиком с большой гардеробной, однако после того, как она увидела гардеробную Киркорова, поняла, что она "жалкий и дешевый нищеброд".

Она также отметила, что у них с Филиппом состоялася умный и интересный разговор. Таким образом Собчак проанонсировала свежий выпуск своего шоу на YouTube "Осторожно, Собчак" с участием певца, где они поговорили о геях, шмоте и "Евровидении". И о многом другом.