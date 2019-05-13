СМИ сообщают о рождении близнецов у Алины Кабаевой

Как сообщает StarHit, два мальчика появились на свет 7 мая в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве. У Кабаевой была вип-палата, отмечается также что других рожениц с этажа перевели в другие отделения. Питание экс-гимнастке доставляли из ресторанов

Данных об именах, росте и весе новорожденных у СМИ нет. В то же время в ближайшем окружении Кабаевой информацию о родах не комментируют. "Мы не комментируем слухи", — ответила на вопрос СМИ одна из помощниц спортсменки.

Напомним, Алина Кабаева не афиширует личную жизнь. Она никогда не подтверждала, что у нее есть дети. Правда 10 лет назад на одном из мероприятий с Кабаевой был мальчик. Ребенка приняли за сына Алины, но она заявила, что это ее племянник Арсений, а позже, что мальчик - ребенок подруги.