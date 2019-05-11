Две семьи Константина Меладзе: почему продюсер много лет утаивал роман с Верой Брежневой

Константин Меладзе прожил с первой женой Яной 19 лет. Новость об их разводе долгое время занимала верхние строчки таблоидов и не давала покоя поклонникам группы “ВИА Гра”. Слишком идеальным казался этот союз: за плечами красивая история любви и многолетний брак, в семье растут трое замечательных детей. Второй женой продюсера стала певица Вера Брежнева, с ней Константина связывали долгие любовные отношения, пишет Starhit.

В украинский Николаев семья Константина Меладзе переехала из Батуми. Оба будущих музыканта — братья Константин и Валерий окончили Николаевский кораблестроительный институт. Во время учебы они активно участвовали в институтской группе “Апрель”. В 1989 году записи выступлений молодых людей попали к продюсеру популярной группы “Диалог” Киму Брейтбургу. С этого момента началась их восхождение на Олимп российского шоу-бизнеса.

У старшего брата, Константина, перемены в профессиональной жизни совпали с важным событием в личной жизни — он познакомился с будущей женой. Красивая брюнетка Яна Сумм тоже жила в Николаеве. После школы девушка поступила на юридический факультет местного университета и делала успехи в модельном бизнесе, участвовала в конкурсе “Мисс Украина — 92”.

Впервые Яна увидела Константина, возвращаясь с дискотеки: ей с подругой навстречу шли два парня, один из них и был Меладзе. Константин сделал Яне предложение буквально на третьем свидании.

После свадьбы карьера музыканта быстро пошла вверх. У него появились стабильная работа, гастроли, денег в семье становилось больше. Но отношения между супругами постепенно начали остывать. Как вспоминала Яна, как-то Константин вернулся среди ночи, она сквозь сон спросила: “Кто это?”. На что последовал ответ: “Лежи и привыкай, это твой муж”.

Молодая женщина пожертвовала карьерой юриста, полностью посвятив себя семье. Константин обожал дочерей, баловал сына. Мальчик, которого в честь брата он назвал Валерой, оказался болен аутизмом.

Тревожных чувств в отношении мужа Яна не испытывала, признаваясь, что не собиралась тратить свою жизнь на то, чтобы держать его на привязи и контролировать каждый шаг. Она полагала, что любящий мужчина не способен смотреть по сторонам.

Во время третьей беременности ей стало понятно, что в жизни Константина присутствует другая женщина.

Меладзе и раньше приписывали романы с молодыми певицами: звездой украинской “Фабрики звезд” Евой Бушминой, Полиной Гагариной.





Яна решила, что в этот раз она не будет закрыть глаза на измену. Супруга Константина позвонила певице Вере Брежневой и напрямую спросила ее об ее отношениях с Меладзе.

“У нас рабочие и дружеские отношения, как у отца с дочерью… Он мой наставник. Ничего нет…”, — прозвучало в ответ.

Спустя много лет Вера объяснит ей, что ей показалось в тот момент, что лучше ответить именно так.

Развод состоялся через несколько лет по инициативе Яны. Она рассказывала, что после этого в ее душе воцарился покой. Больше всего женщину ранило то, что от нее в течение десяти лет скрывали правду. Константин долго не верил в серьезность намерений супруги. В результате, он принял ее решение расторгнуть брак:

“Я отношусь к такому типу людей: пока пинком не выпрут, буду вот так сидеть и жить. Она права на все сто процентов, права во всех претензиях. Раз она так говорит и так считает, значит, она права. Понятно, у меня может быть своя точка зрения. Но я не спорю и считаю, что, безусловно, в качестве мужа я хуже некуда”.

Их расставанию с женой предшествовала трагедия. В 2012 году Меладзе насмерть сбил женщину. 30-летняя мать двоих детей скончалась на месте. После проверки обвинения с композитора в ДТП были сняты. Эта трагедия разделила его жизнь на “до” и “после”. Константин почти на полгода выпал из жизни: не мог работать, не общался с друзьями. Из этого состояния его вытащила музыка.

“Через месяц после этого, как я понял, что со мной, я вспомнил, что должен заканчивать музыку к фильму. Я на карачках залез в студию, включил свою аппаратуру и начал писать музыку, потому что понимал: что бы со мной ни случилось, фильм должен выйти к определенному сроку. И, как часто бывало, музыка и моя работа постепенно вытащили меня за шкирку”, — рассказывал композитор.

В 2015 году Вера Брежнева и Константин Меладзе официально стали парой. Они тайно поженились в Италии. Церемония состоялась в узком семейном кругу. На торжественный ужин молодожены пригласила гостей в ресторан отеля Paradiso al Mare.

В новых отношениях музыкант казался на седьмом небе от счастья. Он признался, что благодаря Вере наконец-то обрел уверенность в себе, ей удалось разбудить интерес мужа к жизни.

“Путешествие среди женщин закончено, я нашел единственную. Очень переживаю за знакомых, которые разводятся, ведь помню, каково это”, — делился он.

Рассказывая историю их знакомства, Константин не скрывал, что когда впервые увидел Веру, то она не произвела на него впечатления как певица, хотя внешне девушка понравилась.

Они познакомились на кастинге в группу “ВИА Гра” в 2003 году. Солисток в коллектив набирали буквально с улицы. Ему понравился типаж блондинки. Он даже сравнил ее с юной Брижит Бардо. Константин отправил Веру на курсы, учиться правильно петь и танцевать. Брежнева оказалась талантливой ученицей. И через год в группе “ВИА Гра” появилась новая звезда.

Меладзе и Брежнева взяли за правило ни с кем не делятся подробностями семейной жизни. Лишь иногда они отступают от этих правил. Недавно Константин признался, что Вера советуется с ним как поступить, узнает его мнение, прежде чем что-то сделать.

В Сеть изредка попадают фото, где пара демонстрирует свои нежные чувства. Так, на День святого Валентина Вера выложила романтический снимок с Меладзе и подписала его: “Люди, любите друг друга”.

Певице неоднократно приписывали беременность, однако у супругов пока совместных детей нет. Вера Брежнева признавалась, что мечтает о третьем ребенке. Константин познакомил детей от первого брака с Верой, они общаются, ездят вместе отдыхать в Италию.

Константин продолжает помогать оставленной семье, бывшая жена обсуждает с ним только темы, касающиеся детей. Несколько лет назад Яна вышла замуж и счастлива в новом браке.