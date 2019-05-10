По его словам, праздник 9 Мая — для тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне, "выжил, выстрадал, вымучил". Он подчеркнул, что ветеранов осталось очень мало, и мало кому из них обеспечили достойную старость.
"И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего. Для нас это день Сочувствия, Благодарности и Памяти о том, что довелось пережить им", — отметил актер в публикации в соцсетях.
Он заявил, что обязанность современного поколения — знать правду о войне и не позволить повториться подобной трагедии. Виторган выразил надежду, что когда-нибудь День Победы переименуют в День тишины и этот праздник перестанет быть "детским утренником с плясками и танчиками".
В другом посте актер признался, что ему нравится акция "Бессмертный полк", однако не нравится парад Победы, выступления артистов с военными песнями, военная форма на детях, спекуляции на этой теме в спорте и политике, а также фразы "можем повторить" и "спасибо деду за победу".
В сентябре 2018-го с похожим заявлением выступил актер Дмитрий Нагиев. Он отметил, что неприятные эмоции у него вызвал "мультфильм про российские ракеты, способные долететь до штата Флорида". "Я этого не понимаю, как и надписей "На Берлин", как и надписей "Можем повторить". Что это, что это вообще?" — возмутился актер.
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Это День Победы для тех, кто эту победу одержал. Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял родных и близкий здесь и сейчас. Их уже почти не осталось. Мало кому из них мы смогли обеспечить достойную старость. И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего. Для нас это день Сочувствия, Благодарности и Памяти о том, ЧТО довелось пережить им. Наша обязанность - знать правду о них - самую горькую, самую нелицеприятную.Наша ответственность - не дать повториться. Я верю, что когда-нибудь это будет День тишины. Когда-нибудь мы станем взрослыми и память будет больше, чем желание детского утренника с плясками и танчиками. Когда-нибудь, когда-нибудь...
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Зашёл вечером в интернет и обомлел. Сначала вообще не понял в чем дело. Потом выяснил. Куча всяких изданий ( от Рамблера до каких-то совсем говно-ноу-неймов отписались по моему посту про 9 мая, вынеся в заголовок ФРАГМЕНТ фразы «нам праздновать нечего», вырванной из контекста. Это, конечно, сделано ради хлесткого заголовка. Это мерзость. Делают они это сознательно. Да и х.. с ними. Но я немного о другом. Пост в доступе. Его можно прочитать, для того, чтобы увидеть в нем какое-то неуважительное отношение к тем, кто пережил и не пережил войну надо быть либо сознательным подлицом, как те издания, о которых шла речь, либо совсем дураком. В частности цитата «нам нечего праздновать» относится нам сегодняшним ( после-послевоенным) и имеет в виду нашу вину перед нашими ВЕТЕРАНАМИ. Ну и т.д. В общем, читайте ( если вам это важно) первоисточник. И да - мне нравится Бессмертный полк ( мой текст о нем двух-трехлетней давности хранит ФБ) и не нравится парад, не нравятся все разновидности «можем повторить», готовность «прикладывать» День Победы ко всему подряд:спортивным результатам, политическим фигурам... до чего уже только не договаривались разные спикеры на тв! Мне не нравится, когда детей рядят в военную форму, когда коллективная наташакоролева в гимнастерке поёт ( либо за деньги,либо за эфиры, либо рекрутированная каким-нибудь ведомством-которому -нельзя-отказать ) по площадям «Калинку», как правило под фонограмму и в аляповатых декорациях. Не нравятся, когда мои коллеги в этот день выкладывают свои фото со съёмок в форме. Мне кажется пошлым и оскорбительным «спасибо деду за победу». Все это мне кажется совершенно не соответствующим самой сути этого дня. И ещё кое-какие пояснения, если уж кому необходимо: 1. День тишины никакого отношения к игнорированию, замалчиванию или забвению не имеет. Ещё раз по буквам: н-е-и-м-е-е-т! Это скорее ближе, например, к изральскому дню жертв холокоста. Когда ВСЯ страна буквально замирает. Останавливаются машины и люди на улицах. Останавливаются и вспоминают, и думают... чего и вам ас всем желаю: помнить и думать.