Виторган пристыдил россиян за "пляски и танчики" в День Победы

Актер Максим Виторган призвал россиян отказаться от торжественных церемоний в честь Дня Победы.

По его словам, праздник 9 Мая — для тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне, "выжил, выстрадал, вымучил". Он подчеркнул, что ветеранов осталось очень мало, и мало кому из них обеспечили достойную старость.

"И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего. Для нас это день Сочувствия, Благодарности и Памяти о том, что довелось пережить им", — отметил актер в публикации в соцсетях.

Он заявил, что обязанность современного поколения — знать правду о войне и не позволить повториться подобной трагедии. Виторган выразил надежду, что когда-нибудь День Победы переименуют в День тишины и этот праздник перестанет быть "детским утренником с плясками и танчиками".

В другом посте актер признался, что ему нравится акция "Бессмертный полк", однако не нравится парад Победы, выступления артистов с военными песнями, военная форма на детях, спекуляции на этой теме в спорте и политике, а также фразы "можем повторить" и "спасибо деду за победу".

В сентябре 2018-го с похожим заявлением выступил актер Дмитрий Нагиев. Он отметил, что неприятные эмоции у него вызвал "мультфильм про российские ракеты, способные долететь до штата Флорида". "Я этого не понимаю, как и надписей "На Берлин", как и надписей "Можем повторить". Что это, что это вообще?" — возмутился актер.