ФОТО: Диана Шурыгина опубликовала снимок топлес

Молодая девушка прославилась благодаря участию в ток-шоу, в эфире которых рассказала детали изнасилования. По словам Дианы, парень по имени Сергей Семенов надругался над ней во время вечеринки. С тех пор много воды утекло — юноша отсидел срок в колонии и был освобожден по УДО, а Шурыгина вышла замуж за оператора Андрея Шлянина и стала блогером, собрав в своем аккаунте около полумиллиона подписчиков, пишет Starhit.

Чтобы заинтересовать пользователей социальных сетей, девушка позволяет себе иногда показывать весьма провокационные кадры. Так, на последнем селфи с мужем Диана позирует без бюстгальтера. Некоторые пользователи сочли снимок очень искренним и милым. “Какие вы классные! Диана, ты очень красивая и сексуальная”, “Безумно нежное фото”, — писали в комментариях.



Но нашлись и те, кто осудил Шурыгину за столь провокационные кадры. “Мне, правда, кажется, что вы иногда сидите и думаете, что же такое написать. Можете не тратить свои нервы и силы, лучше займитесь своей жизнью”, — ответила им девушка.

В подписи к откровенному фото Диана размышляет об отношениях с мужем после свадьбы. По ее мнению, все супруги должны уметь находить компромиссы. “Не нужно доказывать с пеной у рта, кто прав, а кто виноват. В любой ситуации можно найти решение, которое устроит обоих. Да, вы пара и круто, если делаете все вместе. Но всем иногда хочется побыть наедине с собой. Нельзя отнимать у человека эту возможность. Ни в коем случае нельзя расслабляться и переставать следить за собой! Это относится как к девушкам, так и к мужчинам. Заранее договориться, кто, что делает по дому. Чтобы перед горой грязной посуды не спорить, кто ее будет мыть. Брак — это не конечная точка. Не прекращайте ходить за ручку на свидания, дарить подарки без повода и и просто заботиться друг о друге”, — поделилась мнением Диана.

Напомним, ранее брак Шурыгиной и Шляниной оказался на грани распада — супруга обвиняла мужа в изменах в эфире Первого канала. Однако позже стало известно, что мужчина был верен жене.