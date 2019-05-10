Чтобы заинтересовать пользователей социальных сетей, девушка позволяет себе иногда показывать весьма провокационные кадры. Так, на последнем селфи с мужем Диана позирует без бюстгальтера. Некоторые пользователи сочли снимок очень искренним и милым. “Какие вы классные! Диана, ты очень красивая и сексуальная”, “Безумно нежное фото”, — писали в комментариях.
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ИДЕАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ СВАДЬБЫ⠀ ⠀ Это не миф! Те, кто говорят, что это невозможно, просто не хотят стараться🌝⠀ ⠀ Многие ошибочно думают, что после свадьбы можно расслабиться - «ну а что, он/она уже никуда не денется!». ⠀ ⠀ Брак, как и любые взаимоотношения, нужно всегда поддерживать и не пускать на самотек. ⠀ ⠀ Над отношениями нужно работать! И сейчас я расскажу о самых важных, на мой взгляд, моментах: ⠀ ⠀ 💗 компромиссы - это важно. ⠀ Не нужно доказывать с пеной у рта кто прав, а кто виноват. В любой ситуации можно найти решение, которое устроит обоих. ⠀ ⠀ 💗 давайте вашей второй половинке больше свободы. ⠀ Да, вы пара и круто, если делаете все вместе. Но всем иногда хочется побыть наедине с собой. Нельзя отнимать у человека эту возможность.⠀ ⠀ 💗 ни в коем случае нельзя расслабляться и переставать следить за собой! ⠀ Это относится как к девушкам, так и к мужчинам(!). Ты же хочешь видеть рядом с собой ухоженного любимого человека, верно? ⠀ ⠀ 💗 заранее договориться кто что делает по дому. Чтобы перед горой грязной посуды не спорить, кто ее будет мыть. ⠀ ⠀ 💗 муж/жена - твоя семья. ⠀ Мама, папа, бабушка, брат и тд, несомненно, важные для тебя люди. Но теперь твоя настоящая семья - жена/муж и ваши дети. ⠀ Нельзя позволять родственникам вмешиваться в ваши отношения и диктовать свои правила в них. (Да и другим посторонним людям❌). ⠀ ⠀ 💗 уважайте друг друга. ⠀ Ты можешь не понимать интересов мужа/жены, но уважать и принимать их нужно. ⠀ ⠀ 💗 показывайте свою любовь. ⠀ Брак - это не конечная точка. Не прекращайте ходить за ручку на свидания, дарить подарки без повода и и просто заботиться друг о друге. ⠀ ⠀ Всем любви❤⠀ ⠀ А сколько вы уже вместе со своей второй половинкой?
Но нашлись и те, кто осудил Шурыгину за столь провокационные кадры. “Мне, правда, кажется, что вы иногда сидите и думаете, что же такое написать. Можете не тратить свои нервы и силы, лучше займитесь своей жизнью”, — ответила им девушка.
В подписи к откровенному фото Диана размышляет об отношениях с мужем после свадьбы. По ее мнению, все супруги должны уметь находить компромиссы. “Не нужно доказывать с пеной у рта, кто прав, а кто виноват. В любой ситуации можно найти решение, которое устроит обоих. Да, вы пара и круто, если делаете все вместе. Но всем иногда хочется побыть наедине с собой. Нельзя отнимать у человека эту возможность. Ни в коем случае нельзя расслабляться и переставать следить за собой! Это относится как к девушкам, так и к мужчинам. Заранее договориться, кто, что делает по дому. Чтобы перед горой грязной посуды не спорить, кто ее будет мыть. Брак — это не конечная точка. Не прекращайте ходить за ручку на свидания, дарить подарки без повода и и просто заботиться друг о друге”, — поделилась мнением Диана.
Напомним, ранее брак Шурыгиной и Шляниной оказался на грани распада — супруга обвиняла мужа в изменах в эфире Первого канала. Однако позже стало известно, что мужчина был верен жене.