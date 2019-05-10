ФОТО: лицо Юлии Волковой стало “неживым” из-за уколов

Еще немного и фанаты Юлии Волковой перестанут ее узнавать. В Сети бурно обсуждается внешность бывшей солистки группы “t.A.T.u.”. По мнению пользователей, певица чрезмерно увлечена уколами ботокса и филлеров, из-за чего “потеряла” своё лицо. Поклонники высказывают критику в адрес популярной артистки, пишет “7 дней”.

Волкова же не обращает внимание на высказывания о своей внешности и просто удаляет со своей страницы нелестные комментарии. Судя по всему, она продолжит эксперимент над своим лицом. Накануне она рассказала о том, что полностью довольна тем, как она сейчас выглядит.



“Я с вами уже несколько лет и всегда получаю эстетическое удовольствие от всего,что вы со мной делаете”, — обратилась Юлия к своей команде косметологов.

Кстати, недавно Юлия рассказала о своем достижении. Она смогла похудеть до 45 килограммов при росте 157 сантиментов. В этом ей помогли: правильное питание, теннис и массаж. “Заниматься спортом — это мой стиль жизни. Я благодарна людям,кто помогает мне оставаться в форме, тонусе и мотивируют меня, большим профессионалам своего дела”, — делилась Волкова.