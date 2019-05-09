Голливудский скандал: из-за чего поссорились Анджелина Джоли и Селин Дион

Вот уже несколько лет Селин Дион одержима идеей снять музыкальный фильм, основой для которого должна стать ее биография. Артистка мечтала, чтобы лента рассказывала не только о ее пути к славе, но и о взаимоотношениях звезды с покойным мужем Рене Анжелилом. В главной роли канадка видела свою давнюю приятельницу Анджелину Джоли. Однако голливудская дива отвергла предложения подруги, пишет Starhit.

По сообщениям инсайдеров, отказ актрисы от роли стал полной неожиданностью для Селин. Анджелина объяснила свое решение отсутствием времени для съемок. Теперь судьба проекта находится под угрозой, ведь Дион рассчитывала, что сможет легко найти деньги на байопик с Джоли в главной роли.

“В течение многих лет главной страстью Селин было создание мюзикла о ее жизни, карьере и браке с Рене. Она хотела, чтобы фильм был посвящен как ее детям, так и поклонникам, и была застигнута врасплох, когда Энджи отвергла роль”, — рассказал инсайдер.

Сейчас Анджелина Джоли очень редко снимается в кино. Актриса сосредоточилась на благотворительной деятельности и режиссуре. Также после тяжелого развода с Брэдом Питтом она стала еще больше внимания уделять воспитанию детей. Поклонники предполагают, что отказ звезды от интересной роли был продиктован именно ее занятостью в других проектах.

Инсайдеры уверяют, что Селин Дион очень обиделась на приятельницу. Вполне вероятно, что после этой ссоры близкие отношения знаменитостей сойдут на нет.

“Их дружба, безусловно, не переживет этого, а отказ актрисы уровня Энджи может стать концом и для всего проекта”, — заявил источник из окружения певицы.

Сами артистки пока никак не комментируют слухи о ссоре. Шестого мая Селин Дион появилась на бале костюма Met Gala и выглядела вполне счастливой. Для красной ковровой дорожки певица выбрала серебристый наряд и оригинальный головной убор, украшенный перьями.

А вот Анджелина Джоли сейчас крайне редко посещает светские мероприятия. Ранее она заявляла, что потеряла интерес к красным ковровым дорожкам, предпочитая тратить свое время на более полезные вещи.

Пока портал Radar Online не сообщает, кто еще может сыграть роль Селин Дион в биографическом мюзикле. Сама же певица настроена решительно, и вряд ли откажется от проекта даже после ссоры с Анджелиной Джоли.