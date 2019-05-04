Нонна Мордюкова жалела, что не спасла Василия Шукшина от алкоголизма

Нонна Мордюкова прожила яркую жизнь, в которой нашлось место для запутанных отношений с мужчинами, всесоюзной славы и смерти любимого сына. По словам близких друзей актрисы, сейчас СМИ стараются сделать из нее “гулящую женщину”, которая крутила романы направо и налево, но это было далеко не так, пишет Starhit.

Все знают о том, что Мордюкова была замужем за Вячеславом Тихоновым. Но в какой-то момент звезда советского экрана увлеклась Василием Шукшиным: вместе они снимались в фильме “Простая история”. Режиссер и писатель уже тогда знал о буйном нраве актрисы, но не смог устоять перед ее красотой и обаянием.

“Вася был холостой, он предлагал: “Ты ни с кем не сживешься, только со мной. Мы созданы друг для друга”. Я бы полетела за ним”, — признавалась при жизни Мордюкова.

Уже в тот период Шукшин стал злоупотреблять спиртными напитками, хотя многие до конца не понимали всей серьезности этой проблемы. Нонна Викторовна вспоминала, как они могли до утра проводить время вместе, смотреть на звезды и слушать музыку. Но их роман прервал неожиданный визит на съемки Вячеслава Тихонова, который заподозрил измену и поспешил увидеть супругу.

Мордюкова позже признавалась: Василий Макарович был главной любовью в ее жизни. Общаясь с сестрами, она говорила, что смогла бы помочь режиссеру справиться с алкоголизмом, если бы была рядом. Через несколько лет судьба вновь свела звезд на съемках картины “Они сражались за Родину”, где у них была одна совместная сцена. Как вспоминали коллеги, Нонна Викторовна ужаснулась, как плохо выглядел ее “Васенька”. А через несколько дней узнала, что он скончался.

“Плакала я, потому что с ним ушла большая любовь между двумя людьми”, — говорила Мордюкова много лет спустя.

Отметим, что Василий Макарович долгие годы страдал от алкогольной зависимости. По словам друзей, он мог выпить несколько бутылок в день. Писатель много раз пытался завязать с пагубной привычкой, но постоянно срывался и уходил в запой. За два года до смерти он все же переборол себя и перестал пить, после чего с головой ушел в работу: снимал фильмы, играл в кино, писал книги. Коллеги считали, что актер не жалел себя, в конечном итоге это и привело к проблемам со здоровьем. Во время работы над картиной “Они сражались за Родину” ему стало плохо — и Шукшин умер от сердечной недостаточности.