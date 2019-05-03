Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в "Звездных войнах"

Умер актер Питер Мейхью, который исполнял роль вуки Чубакки в "Звездных войнах". Семья Мейхью написала в его твиттере, что актер умер вечером 30 апреля. Питеру Мейхью было 74 года.

Peter Mayhew, thank you for bringing joy to our lives as #Chewbacca. May you rest in peace, and may the force be with you 💙 https://t.co/BZCp0xRwZ9 pic.twitter.com/cFfF21220U — IMDb (@IMDb) May 2, 2019



Мейхью сыграл Чубакку в оригинальной трилогии — с четвертого по шестой эпизоды "Звездных войн". В 2005 году он снова исполнил роль вуки в "Мести Ситхов".

В "Пробуждении силы" (2015) 71-летний Мейхью играл Чубакку вместе с дублером Йонасом Суотамо, который целиком взял на себя эту роль в следующем эпизоде "Последние джедаи" (2017). Мейхью сохранил за собой должность консультанта по Чубакке.