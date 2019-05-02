Семен Слепаков - о Зеленском, Ленине и особенностях сатиры на Украине и в России

Юморист, продюсер, автор-исполнитель песен, резидент Comedy Club Семен Слепаков в интервью репортеру немецкой телерадиокорпорации Deutsche Welle Жанне Немцовой рассказал о новом президенте Украины Владимире Зеленском, об особенностях политической сатиры на Украине и в России, а также высказался о наследии Владимира Ленина.

Недавно главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко провел опрос в своем Telegram-канале среди своих подписчиков, задав вопрос, за кого бы из российских юмористов они проголосовали на следующих президентских выборах в РФ - на втором месте в рейтинге оказался Семен Слепаков, уступивший первое место Ивану Урганту.

Комментируя эти результаты, Семен заявил, что не стал бы категорически для себя отвергать мысль стать политиком: "Я не знаю, как повернется жизнь. Может быть, лет в пятьдесят или шестьдесят я пойму, где могу быть полезен реально. Кто знает: может быть, я не смогу заниматься творчеством, но буду обладать большой теоретической базой и, например, смогу работать в министерстве культуры или входить в какой-нибудь совет при ком-нибудь".

Но, по мнению Слепакова, "в России нет такого человека, который один бы мог в себе воплотить все то, чем является Володя Зеленский на Украине", "прикол в том, что в России очень много юмористов... Володя воплощает в себе то, что делают и Миша Галустян, и Сережа Светлаков, и Иван Ургант, и Гарик Мартиросян, и я".

Нового президента Украины Владимира Зеленского Семен Слепаков знает лично, с ним вместе они играли в КВН: "Не могу сказать, что мы с ним близко знакомы, и я бы не сказал, что у нас приятельские отношения. Просто такие добрые человеческие взаимоотношения. Он очень харизматичный, добрый, порядочный человек. Думал, "парень" сказать, но ведь нельзя же про президента говорить "парень". Вдруг на меня кто-то в стране, которую он возглавляет, обидится: что он нашего президента парнем назвал?! Своего называй парнем!"

Комментируя введение в России нового закона об оскорблении властей, Слепаков задался вопросом, "как быть в том случае, если произносит оскорбления не человек, которого можно привлечь к штрафу или посадить, а персонаж".

"Устами персонажа много чего произносится. Это и есть творчество. У Льва Толстого, у Достоевского, например, один персонаж ненавидит царя и этого царя последними словами ругает, другой же человек царя любит. Возникает дискуссия. В споре вырисовывается какая-то истина, читатель может сравнить точки зрения и на их основе какое-то свое мнение сформулировать. Если все это запретить, и мы будем просто лепестками роз всех забрасывать, это, конечно, бред. Но я думаю, точнее, уверен, что такого не произойдет", - считает шоумен.

Несколько дней назад, в день рождения вождя мирового пролетариата Слепаков в своем Instagram опубликовал стихотворение о Владимире Ленине, вызвавшее волну возмущения.

Говоря о такой реакции, Семен предположил, что "люди сейчас стали очень обидчивыми. Они просто сидят в засаде. Им не важен повод. То есть, я уверен, что большинство тех людей, которые писали негативные комментарии, никогда не задумывались прежде о своем отношении к Ленину. Им просто показалось, что есть повод высказаться, в них какая-то сидит внутренняя обида и желание что-то сказать. Если бы я написал, что Ленин был хорошим, представляете, что бы они написали вообще".

"Мне нравится что-то такое высказывать, что было бы ощутимым, имело бы какой-то вес, потому что просто воду лить неинтересно. Если бы я был юмористом, который может классно двигаться, кривляться, петь смешно, ну, то есть чем-то другим удивлять, я бы, наверное, этим пользовался. А поскольку у меня таких талантов нет, то мне приходится высказываться. Более того: я всегда говорю только о том, что меня самого волнует. Я никогда не пытаюсь подстроиться под какой-то общий поток", - отметил Слепаков.