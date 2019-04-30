Представитель Алсу ответила на обвинения в подтасовке результатов "Голоса"

Представитель Алсу Нина Пономарева опровергла информацию о том, что итоги шоу "Голос. Дети", в котором победила дочь певицы, были подтасованы, пишет РИА Новости.

Пономарева пожаловалась на то, что в адрес Алсу поступают угрозы. По ее словам, дочь певицы — одиннадцатилетняя Микелла Абрамова — мечтала об участии в проекте с пяти лет и победила в нем честно. "Микелла виновата в чем? Что талантлива? Или это дурацкое клише: если, помимо таланта, есть деньги, то сразу все куплено? В нашем случае могу сказать: нет! Мы не готовили финальную песню, как вы можете заметить, потому что никак не предполагали, что люди выберут ее!" — написала Пономарева в комментариях в Facebook.

В субботу, 27 апреля, Первый канал опубликовал на своем сайте итоги онлайн-голосования в финале "Голоса", согласно которым Абрамова с огромным отрывом обошла других участников. Руководитель Первого канала Константин Эрнст признался, что для проекта такой разрыв необычен, и пообещал провести проверку результатов голосования.

Такое заявление со стороны Эрнста последовало после того, как телезрители и пользователи соцсетей раскритиковали выступление Абрамовой, назвав ее победу проплаченной, а выступление — позором.

Финал и суперфинал шоу "Голос. Дети" прошли 26 апреля. В результате зрительского СМС-голосования Абрамова победила, набрав 56,5 процента голосов. Наставником девочки была Светлана Лобода. Победительница получила статуэтку, сертификат на запись первого сингла и карту с суммой в один миллион рублей на счету.