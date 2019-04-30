Легендарный телеведущий Ларри Кинг перенес операцию после третьей остановки сердца

Внезапная остановка сердца у известного американского журналиста случилась в минувший четверг, 25 апреля. По сообщениям СМИ, Кинг почувствовал резкое недомогание и незамедлительно решил обратиться за медицинской помощью. Именно в этот короткий промежуток времени, до посещения больницы, у него произошла остановка сердца.

Сейчас телеведущий находится в отделении интенсивной терапии. Врачи диагностировали стенокардию и вовремя провели экстренную операцию на сердце.

«Его врач успешно выполнил ангиопластику и вставил стенты, чтобы возобновить предыдущее шунтирование с 1987 года, - говорится в заявлении Ora TV. - Он выздоравливает в больнице и скоро должен быть выписан. Врачи ожидают полного выздоровления». В ближайшее время телеведущего отправят домой, где звезда американской журналистики продолжит реабилитацию.

По данным американских СМИ, проблемы с сердцем у Ларри Кинга наблюдаются на протяжении 30 лет. За это время он уже пережил два сердечных приступа. Напомним, в ноябре легендарный телеведущий отметил свое 85-летие. В 1987 году ему сделали пятикратное шунтирование. Медицинские проблемы телеведущего привели его к созданию Фонда Сердца Ларри Кинга, некоммерческой организации, призванной помочь тем, у кого нет медицинской страховки, позволить себе медицинскую помощь.

С мая 2013 года Ларри Кинг начал вести авторскую программу «Larry King Now» на Russia Today. Анонсируя шоу, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян рассказывала: «Ну что, друзья, у нас таки новый ведущий. Только без обмороков, пожалуйста… Однажды мы ужинали с Ларри Кингом, и он стал ведущим ежедневного шоу на нашем канале».