На Светлану Лободу подали в европейский суд

Организаторы европейского тура Светланы Лободы обратились в суд федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, с требованием взыскать с украинской певицы десятки тысяч евро за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери.

Согласно информации "СтарХит", Светлана и ее директор Нателла Крапивина постоянно нарушали условия контракта. Здесь был и перманентный срыв тайминга, в результате чего организаторам приходилось переплачивать за аренду залов и автомобилей, а также постоянные оскорбления и попытки испортить имидж конторы.

Миром урегулировать конфликт не получилось - адекватной реакции ни от юристов, ни от менеджмента певицы не последовало. Помимо всего прочего, саму Лободу и ее представителей организаторы внесли в черный список. Так же поступили и некоторые другие европейские промоутеры.