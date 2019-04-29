Нагиев рассказал, как дочь Алсу смогла победить в "Голосе"

Ведущий "Голос. Дети" Дмитрий Нагиев прокомментировал скандальную победу дочери Алсу Микеллы Абрамовой на шоу.

По его словам, возможное аннулирование результатов конкурса станет ударом по репутации для каждого, кто работал на этом проекте. Он также добавил, что подобное может произойти, если выяснится, что был инициирован вброс голосов. Нагиев подчеркнул, что борется за свою репутацию всю жизнь и работает только на честных проектах, сообщает ФАН.

Он также объяснил, как дочь Алсу смогла победить на проекте: "Я не думаю, что поддержка медийных личностей может повлиять на результаты голосования в 60%", — сказал Нагиев. По его словам, подобные утверждения являются "мифами". Он также предположил, что на победу дочери Алсу могли повлиять люди, которые за деньги звонили с разных номеров по нескольку раз в ходе голосования.

Нагиев также признался, что не стал бы приводить своего ребенка на подобный проект: "Ставить на ребенка как на скаковую лошадь — это неправильно". И добавил, что не хотел бы "ломать психику" своему ребенку.

Свое объяснение победе дочери Алсу дал также продюсер Иосиф Пригожин. "За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", — написал Пригожин в соцсетях. По его словам, за дочь Алсу проголосовали даже те, кто "не следил за шоу". Он также добавил, что подобное стало "единственным преимуществом" дочери Алсу над другими участниками проекта.