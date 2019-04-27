В проекте "Голос.Дети" победила дочь Алсу Первый канал перепроверяет итоги голосования

Первый канал начал проверку результатов голосования в финале шоу "Голос.Дети", где победила дочь певицы Алсу. О своих сомнениях по поводу честности голосования заявил и телеведущий Максим Галкин.

Десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы по итогам зрительского голосования победила в финале шестого сезона музыкального проекта "Голос. Дети". Она получила 56,5% голосов зрителей. Финал шоу транслировался в пятницу вечером в прямом эфире на Первом канале.

За титул победителя сезона боролись еще двое участников: Ержан Максим из команды Валерия Меладзе и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея.

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Image caption Пользователи Youtube поставили около 900 лайков и больше 8,5 тысячи дислайков выступлению Микеллы в финале

"Мы подтверждаем проверку итогов голосования" - сообщили в пресс-службе Первого канала, добавив, что оператор голосования отметил "некоторые аномальности".

Наставница Микеллы Абрамовой Светлана Лобода не взяла юную певицу в финал. После этого Алсу в "Инстаграме" призвала своих поклонников проголосовать за дочь, и в итоге девочка все-таки стала финалисткой.

В субботу продюсер певицы Лободы написала в "Инстаграме": "Я думаю, для нас история "Голоса" закончена". Она не стала объяснять причину этого решения.



Алсу пока никак не отреагировала на скандал. Пресс-секретарь певицы заявила Би-би-си, что никаких комментариев пока не будет.

Как отмечает портал "Медуза", Первый канал, не объяснив причин, снял с эфира документальный фильм "Голос. На самой высокой ноте", который должен был выйти в 10:15 утра 27 апреля.