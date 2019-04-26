Умерла актриса Элина Быстрицкая

Скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом сообщает "Рен ТВ" со ссылкой на заявление Малого театра, где служила артистка.

Быстрицкая работала в Малом театре с 1958 года.

Известно, что в последние годы актриса боролась с тяжелой болезнью. Пока родственники не заявили о времени и месте прощания с Элиной Быстрицкой.