Выбор дам пал на футболиста "Локомотива" Федора Смолова, которому они позвонили во время интервью в попытке назначить свидание.

Игрок вел себя вполне дружелюбно, заигрывая с Бузовой. Но при этом не забыл сказать, что у него имеется девушка, на что Собчак резонно заметила: "Ну, не жена! Ничего страшного!"

Бузова после окончания телефонного разговора расстроилась, что потенциальный жених оказался занят. Но Собчак поспешила ее успокоить.

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"Он не отказал тебе! Ты тоже пойми, он умный просто. Понимает, что дальше эта девушка истерику ему закатит. а тебе лучше написать ему, когда программа выйдет. Как раз она ему на мозги покапает, а мужики этого не любят", — сказала ведущая, добавив, что лично проведет свадьбу, правда, не бесплатно.

Также Бузова рассказала, сколько мужчин было у нее после Дмитрия Тарасова. "За два года после развода в моей постели был всего один мужчина. Я болезненно переживала расставание и не могла к себе никого подпустить. Я не хочу постоянно менять партнеров, хочу одного мужика. Веду очень достойный образ жизни. Не понимаю, что такое секс для здоровья, я хочу заниматься сексом с любимым мужчиной", — сказала Бузова в интервью Ксении Собчак.